Il Laptop HP con AMD Ryzen 5 e 512GB di SSD CROLLA a soli 479€

Con questo portatile dimenticherai la lentezza del tuo vecchio laptop. Questo HP 15s-eq3001sl è dotato di tutte le caratteristiche migliori, tra cui 8GB di RAM e 512GB di SSD super veloce. Proposto in questo momento a soli 479,99€, si discosta davvero tanto dal prezzo originale di 699,99€!

Tutte le caratteristiche del portatile HP

Questo laptop arriva con Windows 11 già installato, dotato di strumenti intuitivi che ottimizzano lo spazio sullo schermo e aumentano la tua produttività. Potrai eseguire i tuoi programmi preferiti senza intoppi, grazie alla fluidità e alla reattività garantite da questo sistema operativo.

Con il processore AMD Ryzen 5 5625U a basso consumo energetico, godrai di un’esperienza d’uso fluida e reattiva. Grazie alla frequenza di boost fino a 4,3 GHz e alla cache L3 da 16 MB, con 6 core e 12 thread, potrai gestire facilmente anche le attività più impegnative. Con 8 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz e un SSD PCIe NVMe M.2 da 512 GB, potrai poi godere di un multitasking efficiente e di avvii rapidi, oltre a caricamenti veloci delle applicazioni e dei file.

Parlando dello schermo, questo ha una diagonale da 15,6″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080) offre immagini fantastiche. Il pannello antiriflesso assicura una visibilità ottimale in qualsiasi ambiente, mentre la tecnologia Micro-Edge garantisce cornici sottili e un design elegante.

La tastiera full-size offre una digitazione confortevole, mentre il tastierino numerico integrato aumenta la tua produttività senza sacrificare spazio.

Infine, la batteria a lunga durata garantisce fino a 9 ore e 45 minuti di autonomia, mentre la tecnologia HP Fast Charge consente di ricaricare il 50% della batteria in soli 45 minuti.

Non perdere l’opportunità imperdibile di far tuo questo laptop HP per soli 479,99€ grazie al 31% di sconto.