Il laptop HP con Ryzen 5, 8GB RAM e SSD 512GB CROLLA su Amazon (-31%)

Un laptop perfetto per lavorare e studiare con prestazioni al massimo e un display eccezionale? Siamo di fronte all’identikit di questo HP 15S-EQ3001SL che oggi puoi acquistare su Amazon al prezzo eccezionale di soli 479,99 euro invece di 699,99.

Laptop HP in offerta: la scheda tecnica

Questo laptop è dotato di ultime tecnologie e caratteristiche di nuove generazione. A cominciare dal sistema operativo Windows 11 Home, alimentato dal processore AMD Ryzen 5 5625U, progettato per offrire prestazioni elevate con un consumo energetico ottimizzato.

Il design elegante e moderno del notebook si distingue per il suo chassis color argento e la tastiera realizzata in plastica riciclata. Dotato di porte HDMI 1.4b, MicroSD e USB Type-C, così come di un lettore di impronte digitali per una maggiore sicurezza, questo dispositivo offre una connettività versatile e completa.

Il display da 15,6″ con risoluzione Full HD assicura un’esperienza visiva nitida e coinvolgente, mentre la tecnologia Micro-Edge e il pannello antiriflesso garantiscono una visione confortevole anche in condizioni di illuminazione difficili.

Con 8 GB di RAM DDR4 integrata e un SSD PCIe NVMe M.2 da 512 GB, il notebook offre prestazioni veloci e reattive, ideali per multitasking e archiviazione di grandi quantità di dati. La tastiera, di colore Natural Silver, offre un layout Full Size con tastierino numerico completo.

Grazie alla batteria a lunga durata, con un’autonomia fino a 9 ore e 45 minuti, questo notebook è perfetto per chi lavora in mobilità senza interruzioni. E con la funzione di Ricarica Rapida (HP Fast Charge), è possibile caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti. Il prezzo eccezionale in sconto è di 479,99 euro invece di 699,99: non fartelo scappare.