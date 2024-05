ASUS Vivobook Flip S14: il notebook convertibile al minimo storico

Non è il solito portatile: ASUS Vivobook Flip S14, in questo momento in offerta a tempo su Amazon, è un notebook convertibile potente e dal design unico, sottile, elegante e mininalista. All’occorrenza lo puoi utilizzare come un grande tablet su cui scrivere o disegnare a mano libera, grazie allo schermo che ruota di 360 gradi. Approfitta del forte sconto e acquistalo ora al suo prezzo minimo storico. Vuoi sapere quali sono i suoi punti di forza? Partiamo dal comparto software: il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft.

ASUS Vivobook Flip S14: le specifiche tecniche

Le specifiche tecniche sono di fascia alta. Ecco le più importanti: display touchscreen da 14 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel, processore Intel Core i3-1315U con GPU ‎Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM, unità SSD PCIe da 256 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth per la connettività wireless, webcam 1080p con microfono, altoparlanti, porte USB 3.2 Gen 2 e 2.0 Type-A, una 3.2 Gen 2 Type-C con supporto all’uscita video, slot HDMI 2.1 e jack audio. Trovi tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

