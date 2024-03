Il Laptop Microsoft Surface con Intel Evo è scontato di 300€!

Quando si parla di produttività, i nuovi processori Intel Evo sono davvero il top. E il cuore pulsante di questo Microsoft Surface 5 è proprio il processore di casa Intel. Oltre a ciò, questo laptop gode di un sacco di specifiche al top. Il suo prezzo è in questo momento scontatissimo dato che passa dai classici 1.199,00€ a soli 899,00€. Scopriamo tutte le sue caratteristiche.

Tutte le caratteristiche del laptop Microsoft

Il Microsoft Surface 5 pesa solo 1,27 kg ed è spesso appena 14,5 mm, questo compagno di viaggio diventa un’estensione naturale della tua mobilità.

Il touchscreen PixelSense da 13,5 pollici offre un’esperienza di scrittura e di navigazione fluida e precisa, mentre il processore Intel Core i5 di 12a generazione, accompagnato dalla scheda grafica Intel Iris Xe, offre prestazioni eccezionali per qualsiasi attività, sia che tu stia sfogliando la rete o immergendoti in un gioco.

La tastiera di questo laptop offre comfort e precisione nella scrittura. I tasti retroilluminati e la corsa dei tasti di 1,3 mm garantiscono una digitazione fluida e silenziosa, consentendoti di esprimerti senza interruzioni.

Non mancano le tecnologie come Dolby Vision e Dolby Atmos, grazie al quale potrai godere di ogni momento di intrattenimento al massimo. Lo schermo ad alta risoluzione e gli altoparlanti potenti si uniscono per offrire una qualità audiovisiva straordinaria, trasportandoti direttamente nel cuore dell’azione.

Con Windows Hello, l’accesso al tuo Surface 5 diventa un gioco da ragazzi. Basta un semplice sorriso per sbloccare il dispositivo in modo sicuro e veloce. E con Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1, la connettività è sempre affidabile, consentendoti di rimanere connesso ovunque tu sia.

Non perdere questa incredibile opportunità e fai tuo Microsoft Surface 5 per soli 899,00€ invece di classici 1.199,00€.