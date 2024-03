Il MacBook Pro di Apple con Chip M3 costa 1521€ con questo COUPON!

Il nuovo chip Apple M3 vanta una CPU fino a 8 core e una GPU fino a 10 core, offrendo una velocità straordinaria che copre tutte le attività, dal multitasking quotidiano all’editing video 4K e oltre. Grazie all’efficienza di questi chip, il MacBook Pro 14″ vanta un’autonomia di batteria fino a 22 ore, un primato nella sua categoria, permettendoti di lavorare, giocare e creare senza preoccuparti di dover ricaricare il dispositivo per tutta la giornata.

Parlando del magnifico display Liquid Retina XDR da 14,2“, questo completa l’esperienza visiva offrendo una gamma dinamica estrema, neri profondi e colori vividi, che immergono l’utente in un mondo visivo di incredibile chiarezza e dettaglio. Con una luminosità di 1000 nit, è ideale per la visualizzazione di contenuti HDR e per lavorare in ambienti luminosi.

Tutte le app professionali, da Adobe Creative Cloud a Apple Xcode e Microsoft 365, operano alla massima velocità su MacBook Pro, mentre macOS offre una serie di funzionalità avanzate per massimizzare la produttività e il divertimento dell’utente.

Non manca, ovviamente, la videocamera FaceTime HD 1080p e i tre microfoni di alta qualità garantiscono videochiamate nitide e cristalline, mentre il sistema a sei altoparlanti con audio spaziale offre un’esperienza coinvolgente.

Infine, questo laptop dotato di una serie completa di porte, tra cui una porta MagSafe per la ricarica, due porte Thunderbolt/USB 4, uno slot SDXC, una porta HDMI e un jack per le cuffie, garantendo una connettività completa e versatile.