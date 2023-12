Il Mars Rover da costruire costa pochissimo grazie allo SCONTO Amazon!

Questa è un’ottima idea regalo per i piccoli appassionati dello spazio. Parliamo del set “Mars Rover” da costruire, che costa solo 23,99€ grazie allo sconto del -20% su Amazon.

Tutti i dettagli del set Mars Rover

Il set Mars Rover è un’entusiasmante avventura spaziale progettata per ispirare la curiosità e la creatività dei bambini, permettendo loro di immergersi nei misteri di Marte e partecipare a missioni di ricerca geologica e meteorologica. Equipaggiato con una serie di accessori realistici, questo set offre un’esperienza di gioco coinvolgente e educativa.

Tra gli accessori inclusi, spiccano antenne, albero di telerilevamento, super cam, braccio robotico mobile, PIXL, trapano di carotaggio, sistema di mobilità RTG, base di visualizzazione e mini-doll astronauti, rendendo ogni missione marziana un’esperienza completa.

I bambini possono simulare attività reali di un rover marziano, ruotando l’albero di telerilevamento per catturare immagini a 360° della superficie di Marte, utilizzando la super cam per scattare foto, raccogliendo campioni di roccia con il braccio robotico e utilizzando il trapano di carotaggio per esplorare il terreno. Le ruote uniche consentono al rover di arrampicarsi su rocce sulla simulata superficie marziana della base del display.

Un regalo ideale per bambini dai 6 anni in su, appassionati di costruzioni e spazio. Realizzato in materiale ABS non tossico, il set supera rigorosi test di sicurezza ASTM F963-17 e CPSIA. Senza odori sgradevoli, piatto e senza sbavature, il set Mars Rover offre un’esperienza di gioco sicura e di qualità. Le istruzioni chiare e facili da seguire assicurano un’assemblaggio senza stress, e in caso di parti mancanti, il supporto del produttore è disponibile.

Fai tuo questo set Mars Rover a soli 23,99€ prima che sia troppo tardi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.