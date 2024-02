Il meglio della privacy con Norton: antivirus e VPN a prezzo stracciato

Un antivirus e una VPN, insieme, a un prezzo stracciato: è l’offerta lanciata da Norton, con il suo piano 360 Premium disponibile scontato del 60%. Il prezzo è di soli 44,99 euro per il primo anno.

Offerta esclusiva, protezione avanzata

Con Norton 360 Premium, ottieni una protezione completa dalle minacce in tempo reale. Il potente antivirus ti protegge da virus, malware, ransomware e hacker, garantendo la sicurezza delle tue informazioni riservate e finanziarie durante la navigazione online.

Grazie alla Secure VPN inclusa, puoi navigare in modo anonimo e sicuro su Internet, senza preoccuparti del tracciamento delle tue attività. Aggiungi un ulteriore livello di sicurezza con la crittografia avanzata, che mantiene al sicuro e privati i tuoi dati sensibili.

Con il Password Manager di Norton 360 Premium, puoi generare, memorizzare e gestire facilmente le tue password, i dati delle carte di credito e altre credenziali online, garantendo la massima sicurezza per i tuoi account.

Non solo protezione per i tuoi dispositivi, ma anche per i tuoi file importanti con il backup nel cloud (75 i GB disponibili). Inoltre, puoi gestire le attività online dei tuoi figli in modo sicuro e controllato, proteggendoli dagli eventuali pericoli della rete.

Norton 360 Premium include anche il Dark Web Monitoring, che monitora costantemente il Dark Web per le tue informazioni personali e ti avvisa in caso di rischio di violazione della privacy.

L’opportunità per proteggere a tutto tondo fino a 10 dispositivi è l’offerta lanciata da Norton 360 Premium: il piano è in promozione per il primo anno al 60% di sconto e include queste (e altre) funzionalità, a soli 44,99 euro.

