Il miglior altoparlante Bluetooth portatile è oggi in offerta con il 34% di sconto

Hai già programmato le tue prossime vacanze? Sia che andrai in spiaggia o in montagna con la famiglia o gli amici, ciò di cui hai bisogno è un altoparlante Bluetooth che ti accompagni durante ogni spostamento e avventura. Ma non il classico speaker Bluetooth, ma un dispositivo top di gamma della categoria: il Bang & Olufsen Beosound Explore. Cos’ha di particolare? La qualità audio pazzesca, la resistenza a schizzi, graffi e urti e un’autonomia di 27 ore. Un top di gamma assoluto che oggi trovi in offerta su Amazon con il 34% di sconto.

3 ragioni per scegliere l’altoparlante Bang & Olufsen Beosound Explore

Resistenza estrema certificata IP67

Audio 360° avvolgente

Autonomia fino a 27 ore

Resistente, leggero, elegante e potente

Il Bang & Olufsen Beosound Explore è un altoparlante Bluetooth progettato per accompagnarti in tutte le tue avventure. Che tu sia in giardino, in campeggio, su un sentiero di montagna o in viaggio con gli amici, il suo audio a 360° ti sorprenderà con bassi profondi e un suono ricco e avvolgente, perfetto per ogni tipo di ascolto, dalla musica ai podcast.

Con un peso inferiore ai 650 grammi e un design cilindrico “grab-and-go”, questo altoparlante è pensato specificatamente per l’uso all’aperto. La scocca, infatti, è realizzata in alluminio anodizzato ad alta resistenza, per proteggere il dispositivo da graffi e cadute. Inoltre, è dotato di una pratica tracolla resistente alle intemperie e di un moschettone integrato per agganciarlo facilmente allo zaino o alla tenda.

Uno dei punti di forza dell’altoparlante Bang & Olufsen Beosound Explore è sicuramente l’autonomia. Grazie alla sua batteria ad alte prestazioni, puoi goderti fino a 27 ore di riproduzione continua con una sola carica, anche a volume medio. Un vantaggio che lo rende ideale per giornate intere all’aria aperta, senza il pensiero di doverlo ricaricare.

Ideale per chi…

Ama l’avventura outdoor

Desidera portabilità senza scendere a compromessi audio

Cerca un dispositivo elegante realizzato con materiali premium

Prima di partire per il tuo prossimo viaggio acquista l’altoparlante Bang & Olufsen Beosound Explore approfittando dello sconto del 34% e pagarlo solamente 165,30€.