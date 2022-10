Il miglior cloud (senza abbonamento) per la famiglia

Con la mole di dati che produciamo ogni giorno – tra fotografie, video e altri file – a lungo andare il problema della memoria non sufficiente inizia a pesare. E non solo sui nostri smartphone, ma anche su quelli delle persone care che ci circondano, come genitori, coniugi o figli. La soluzione? Un cloud storage da condividere con tutta la famiglia. Ancora meglio se senza abbonamento, come pCloud. Diamo un’occhiata alla nuova promozione pCloud for Family, che permette di condividere 2 o 10 TB di spazio con un massimo di quattro persone.

Ecco perché dovresti usare pCloud for Family

Il backup diventa semplicissimo con pCloud: ti basta attivare l’apposita funzione, oppure caricare manualmente i tuoi file, per archiviarli all’interno di uno spazio virtuale accessibile liberamente in qualsiasi momento, da qualsiasi dispositivo e anche offline. Ciò è possibile grazie al processo di sincronizzazione automatica, utilissimo per chi lavora, studia o vuole semplicemente avere tutto sotto controllo.

Non mancano – ovviamente – le opzioni di condivisione, non solo dei singoli file tramite link (personalizzabile) ma anche di intere cartelle. Molto intuitiva la gestione dei file, che possono essere recuperati, se cancellati, entro 30 giorni, ma è possibile visualizzare anche anteprime e interi video o audio direttamente dal cloud grazie al comodo media player integrato. Anche la sicurezza gioca un ruolo importantissimo nella “partita” di pCloud, che protegge tutti i file con crittografia 256-bit AES ed effettua una copia backup su cinque differenti server.

Le motivazioni per scegliere pCloud for Family rispetto alla concorrenza? Non solo condividi lo spazio equamente tra tutti i membri della famiglia (altri quattro oltre a te, per un totale complessivo di cinque utenti), ma ogni account mantiene la propria privacy con uno spazio personale. Da non sottovalutare anche il risparmio economico, valorizzato dal pagamento unico senza abbonamenti né costi nascosti. Ciò significa che lo spazio di archiviazione, una volta acquistato, sarà tuo a vita. Per sempre.

Grazie alle promozioni in corso è possibile risparmiare sull’acquisto dei piani pCloud for Family. Il più economico offre 2 TB di spazio al prezzo di 600 euro anziché 1.700, mentre il più capiente include 10 TB di archiviazione cloud a 1.500 euro invece di 7.600. Tutti i pagamenti sono da intendersi una tantum. Vuoi saperne di più? A questo link potrai accedere alla promozione e a tutte le informazioni aggiuntive di cui hai bisogno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.