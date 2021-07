Il miglior HUB USB-C da portare in vacanza con ricarica wireless integrata

Se sei alla ricerca di un buon HUB USB-C pratico e funzionale, abbiamo una proposta davvero interessante per te. Si tratta dell’HUB PremiumTech USB Type-C con caricabatteria Qi integrato, una soluzione eccezionale da portare in viaggio.

HUB USB-C PremiumTech con ricarica Qi: caratteristiche tecniche

Il prodotto in questione ha un design decisamente particolare, rotondo con le porte che circondano il profilo dello stesso. La struttura è completamente in alluminio, con una superfice in vetro per la base che consente la ricarica Qi. Non mancano neanche dei comodi piedini in silicone che garantiscono maggiore stabilità all’HUB durante l’utilizzo. Tra le feature più importanti c’è la porta USB Type-C con supporto al Power Delivery. Questo permette di collegare l’alimentatore del computer direttamente all’HUB lasciando una singola porta USB impegnata sul computer.

In questo caso però l’utilità del PD viene estesa anche al caricabatteria. Con il solo alimentatore del PC, infatti, è possibile ricaricare i dispositivi mobili abilitati alla ricarica wireless. L’erogazione fino a 10W di potenza, invece, fornisce la compatibilità con la ricarica rapida. Naturalmente trattandosi di un HUB, non trascura la sua natura, ovvero di espandere la connettività del computer. Ritroviamo due porte USB 3.0 Type-A ad alta velocità per il trasferimento dati da/a periferiche di archiviazione esterne. Un pratico lettore di schede TF che permette di leggere e/o scrivere due memorie contemporaneamente. Chiude una porta HDMI con la quale collegare un secondo monitor sia in mirroring che in estensione per espandere l’area di lavoro con una risoluzione massima di 4K. Insomma, uno strumento davvero interessante e soprattutto comodo da portare in vacanza.

L’HUB con ricarica Qi di PremiumTech è acquistabile su Amazon a soli 19,90 euro.