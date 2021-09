Il miglior mouse ergonomico scontato di quasi metà prezzo: Logitech MX Vertical

Se stai cercando un buon mouse per la produttività, oggi Amazon propone ad un prezzo eccezionale uno dei più apprezzati in assoluto. Stiamo parlando del Logitech MX Vertical, un mouse pensato appositamente per l’utilizzo professionale, con un design in grado di ridurre drasticamente l’affaticamento.

Mouse wireless Logitech MX Vertical: caratteristiche tecniche

Il mouse, infatti, è stato realizzato dopo numerosi test in collaborazione con esperti ergonomisti e utenti. L’inclinazione, pari a 57 gradi, fornisce la giusta posizione alla mano riducendo la stanchezza, anche durante le lunghe sessioni, ed il rischio di problemi al polso tipici dei mouse tradizionali. Ottima la compatibilità con praticamente qualsiasi sistema operativo desktop, incluso iPad OS. Estremamente comode le 3 diverse modalità di connessione che sono: cavo, dongle wireless e Bluetooth. In particolare, il dongle Unifyng consente di collegare fino a 6 periferiche con un singolo adattatore. Buona la batteria integrata, come da tradizione Logitech, che garantisce addirittura fino a 24 mesi di utilizzo, con una modalità di ricarica rapida che fornisce 3 ore di utilizzo con un solo minuto di ricarica.

Per quanto riguarda il sensore invece, troviamo un’unità ottica da 4000 DPI, regolabile su diversi livelli personalizzabili direttamente dal software dedicato. L’area dedicata al pollice prevede due tasti aggiuntivi, anche questi personalizzabili sia con funzionalità specifiche che con scorciatoie. Non manca neanche un tasto dedicato alla connessione Bluetooth che permette di switchare da un dispositivo all’altro, grazie alla connessione simultanea con più computer. Si tratta quindi di uno strumento indirizzato soprattutto ai professionisti, ma perfetto per chiunque utilizzi intensamente il mouse durante la giornata.

Grazie ad uno sconto del 40%, il mouse può essere acquistato su Amazon a soli 69,30 euro per un risparmio di ben 45,69 euro sul prezzo di listino.