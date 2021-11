Il Mini PC che manda in pensione il fisso: l'offerta

Se stai pensando ad allestire una nuova postazione di lavoro o studio, dai uno sguardo a questo Mini PC proposto oggi su Amazon con ben 108 euro di sconto sul prezzo di listino. Si tratta del modello MinisForum UM250, promosso dalle recensioni di chi ha già avuto modo di metterlo alla prova con valutazioni estremamente positive (4,5/5 stelle).

MinisForum UM250: Ryzen 5 PRO, 16/256 GB

Sono queste le caratteristiche che lo rendono un'alternativa più che valida a un computer desktop tradizionale: processore AMD Ryzen 5 PRO 2500U, GPU Graphics Radeon Vega 8, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD da 256 GB (M.2 2280) per lo storage (espandibile all'occorrenza), WiFi, Bluetooth 5.1, uscite video HDMI 2.0, Display Port e una USB-C con supporto alla risoluzione 4K, jack audio, tre porte USB 3.1 e doppio slot Ethernet. Per tutti gli altri dettagli è possibile consultare la scheda con la descrizione completa.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale. In questo momento MinisForum UM250 nella configurazione appena descritta è acquistabile su Amazon al prezzo di 441,99 euro invece di 549,99 euro come da listino, con spedizione gratuita e consegna immediata. Un'ottima occasione per allestire una nuova postazione di lavoro o studio in vista del nuovo anno.