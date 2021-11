MacBook Air con Apple M1 sotto i 1000 euro

Archiviata la lunga settimana del Black Friday, gli sconti su Amazon non sono comunque terminati: oggi vale la pena segnalare quello che permette di acquistare l'ultima generazione di MacBook Air, spinta dal potente chip Apple M1, a un prezzo che scende sotto la soglia dei 1.000 euro.

Super offerta Amazon sui MacBook Air (M1)

Il laptop della mela morsicata racchiude un comparto hardware da top di gamma all'interno di un telaio sottile ed elegante: CPU 8-core, GPU 8-core e Neural Engine 16-core per le operazioni di intelligenza artificiale, 8 GB di RAM e SSD ultraveloce da 256 GB per l'archiviazione dei dati. Il tutto supportato dalle funzionalità del sistema operativo macOS costantemente aggiornato. Tutti gli altri dettagli nella scheda completa.

Oggi hai la possibilità di far tuo (o di far trovare a qualcuno sotto l'albero di Natale) il MacBook Air con Apple M1 nella colorazione Argento al prezzo di 999 euro invece di 1.159 euro oppure quello con scocca Grigio siderale a 998,90 euro invece di 1.159,00 euro come da listino. La disponibilità è immediata con spedizione gratuita, ma non sappiamo per quanto durerà l'offerta.