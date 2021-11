Varier, una grande OCCASIONE per la tua schiena

Black Friday terminato, ma questo non cancella gli sconti quotidiani proposti da Amazon, anzi: proprio oggi, su una vetrina particolarmente sgombra di opportunità, emerge in solitaria un'offerta particolarmente interessante sia in termini di prezzo, che di sconto, che di utilità. Si tratta del taglio del prezzo delle sedie ergonomiche Varier, con sconti che vanno dal 25% al 37%. Si tratta di sedie molto particolari, ma con un grande vantaggio: portano la persona ad una postura più corretta e tale da preservare la spina dorsale nel tempo e, contemporaneamente, a pesare di meno sul coccige dopo ore di lavoro o di studio. Il catalogo completo è qui.

Sedute ergonomiche Varier

Le sedute ergonomiche sono spesso approcciate con diffidenza per due motivi: per la postura apparentemente irrazionale (eppure comoda e di grande utilità per la salute della propria spina dorsale) e per il costo, spesso molto più alto di quello di una sedia tradizionale. Bisogna dunque sgombrare il campo anzitutto da questi due fattori.

L'apparente irrazionalità della seduta non è un problema delle sedute ergonomiche, ma un problema culturale insito nella difficoltà di reinterpretare un gesto comune e secolare. Capire come ci si siede su queste sedie è qualcosa che si impara alla primissima esperienza, ma che non è sempre immediato da immaginare. Per certi versi la prima mossa è una pulsione al cambiamento e la seconda è un gesto di fiducia: la terza è un click per mettere nel carrello e provare.

L'ostacolo del prezzo è invece legato ad un investimento giocoforza più oneroso: il design è iconico, il materiale prezioso, la costruzione ben meno standardizzata e comune. L'impatto con prezzi maggiori di una sedia comune è frutto di una inconsapevole priorità che si pone sulla spesa rispetto alla propria salute: in verità una schiena eretta vale ben di più di poche decine di euro, ma la pulsione al risparmio può frenare scelte virtuose di questo tipo.

Lo sconto di oggi può abbattere in un colpo solo entrambe le resistenze. Sono tre, infatti, i modelli in offerta (declinati in varie tonalità cromatiche):

Si tratta di risparmi rispettivamente pari a 128, 164 e 120 euro: un enorme vantaggio economico, insomma, su modelli inevitabilmente più cari di una sedia qualunque – ma le cui risultanze nel lungo periodo valgono ben di più. Può essere un bel regalo per sé e per altri, poiché incarna eleganza, originalità e valori imprescindibili. Lo sconto di oggi abbatte il problema del costo, tutto il resto è inerzia mentale da abbattere prima di poter far propri tutti i vantaggi di una seduta simile. Per poi mettersi comodi e godersi il proprio investimento, a schiena dritta.