Arcanite: il lettore di impronte USB per Windows a soli 20 euro

Quello che ti suggeriamo oggi è un accessorio per il PC semplice, ma capace di aggiungere un alto livello di sicurezza al tuo PC Windows. Si tratta del lettore di impronte digitali Arcanite, un piccolo dongle USB con uno scanner biometrico integrato, pensato per Windows Hello, oggi al minimo storico su Amazon a soli 22 euro.

Lettore di impronte digitali Arcanite per Windows: caratteristiche tecniche

Come premesso in apertura si tratta di un dispositivo piuttosto semplice, un piccolo dongle da inserire in una qualsiasi delle porte USB. Il design è piuttosto compatto, il che ti consente di lasciarlo collegato anche per riporre il laptop in borsa o nello zaino. Naturalmente il lettore è compatibile sia con computer portatili che desktop, ma supporta esclusivamente il sistema operativo Windows dal 10 in poi. Il lettore, infatti, è stato sviluppato appositamente per la funzione Hello di Windows, che consente l’accesso rapido al sistema semplicemente con la propria impronta digitale. Parliamo inoltre di un dispositivo plug and play, che non richiede quindi alcuna installazione driver o software di terze parti.

Una volta collegato, basterà andare nelle impostazioni di Windows Hello e registrare la propria impronta digitale. Eseguita la procedura ogni volta che accenderai il computer non dovrai far altro che poggiare per un attimo il dito sul sensore. Questo, infatti, è in grado di leggere l’impronta in soli 0,05 secondi e con un orientamento di 360 gradi. In qualunque modo posizionerai il dito sulla superficie di lettura, in un batter d’occhio il sistema sarà accessibile. Naturalmente è possibile impostare questo sistema di sicurezza anche per cartelle o file specifici. Insomma, uno strumento davvero interessante che aggiunge davvero tanto alla sicurezza dei computer che non integrano un sensore per le impronte digitali ad un prezzo irrisorio.

Grazie ad uno sconto del 26%, il lettore di impronte digitali Arcanite può essere tuo a soli 22,19 euro su Amazon.