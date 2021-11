Speaker BT con display Pixel Art e Tetris: -25%

È un altoparlante Bluetooth, ma non come tutti gli altri: Divoom Ditoo integra un display Pixel Retro che mostra immagini e animazioni personalizzate con risoluzione 16×16 a colori, aggiungendo un elemento grafico all'ascolto di musica, podcast o stazioni radio. Oggi lo trovi al prezzo minimo storico su Amazon.

Divoom Ditoo: non il solito speaker BT (sconto)

Sotto il piccolo schermo ci sono anche pulsanti e joystick attraverso i quali giocare a titoli come i classici Tetris o Snake solo per fare due esempi. Può inoltre visualizzare data, ora, notifiche e meteo, fungere da registratore vocale e riprodurre file audio su schede microSD. Tutti gli altri dettagli su caratteristiche, funzionalità, design e dimensioni nella descrizione completa.

La personalizzazione del display avviene attraverso un'applicazione mobile per smartphone, disponibile in download gratuito nelle versioni per Android e iOS. Oggi questo simpatico speaker BT personalizzabile può essere tuo al prezzo finale di 67,49 euro invece di 99,00 euro come da listino. Un'ottima idea per portarsi avanti con i regali in vista del Natale.

C'è la possibilità di scegliere tra diverse colorazioni ovvero Bianco, Blu, Nero, Rosa e Verde, la spesa non cambia.