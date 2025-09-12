ORIGIMAGIC C4 è l'affare Mini PC di oggi su Amazon (offerta)

ORIGIMAGIC C4 è il Mini PC giusto per ogni scrivania: compatto, potente e oggi in forte sconto su Amazon. Il merito è di un’offerta a tempo proposta dall’e-commerce, non sappiamo fino a quando, potrebbe scadere o andare sold out da un momento all’altro. Prima di passarne in rassegna le sue caratteristiche, diciamo che il sistema operativo Windows 11 Pro è preinstallato e pronto all’uso, con licenza ufficiale Microsoft per ricevere tutti gli aggiornamenti distribuiti.

ORIGIMAGIC C4, il Mini PC con CPU AMD

Il voto medio assegnato da chi lo ha già comprato sfiora il perfect score: 4,7 stelle su 5. Tra le specifiche tecniche emerge il processore AMD Ryzen 5 3550H con chip grafico AMD Radeon Vega 8, affiancato da 16 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 32 GB) e da un’unità SSD M.2 NVMe 2280 PCIe 3.0 da 512 GB. La connettività è gestibile tramite Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0 e due slot Ethernet. In dotazione ci sono poi porte USB-A, USB-C, il jack audio e può collegarsi a tre monitor in contemporanea (HDMI, DisplayPort e USB-C) con supporto alla risoluzione massima 4K. Fai un salto sulla scheda completa per ulteriori dettagli.

Oltre al Mini PC, la confezione include l’alimentatore, il manuale utente, un cavo HDMI e la staffa VESA per montarlo eventualmente dietro allo schermo. Tutto questo al prezzo finale di soli 168 euro, grazie al forte sconto applicato in automatico dall’e-commerce.

Amazon indica come immediata la disponibilità di ORIGIMAGIC C4. Vale a dire che, se decidi di ordinarlo adesso, entro domani lo potrai avere sulla tua scrivania. La spedizione avviene attraverso la rete logistica della piattaforma, senza passare da intermediari. C’è anche la consegna gratuita.