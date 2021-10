Il monitor Huawei è in promozione: acquisto OBBLIGATORIO

Se sei in cerca di un nuovo monitor che possa fornirti un bel upgrade, ti trovi nel posto giusto al momento giusto. Questo modello di Huawei è in promozione su Amazon grazie a un ribasso del 22% che ti consente di risparmiare ben 40 euro sul prezzo di listino. In altre parole te lo porti a casa a soli 139,00€, un prezzo più che ottimo.

Lo ordini e lo ricevi già a partire da domani se possiedi un abbonamento Prime.

Huawei: questo monitor è una favola

Elegante, moderno e sofisticato, questo monitor di Huawei ti fa scordare quello che già hai a casa. Pieno di risorse è veramente un ottimo dispositivo se hai bisogno di espandere i tuoi orizzonti e fare affidamento su una visione ottima.

Con i suoi 23,8 pollici è praticamente la misura perfetta per un utilizzo quotidiano che non richieda particolari esigenze. Con le cornici ultra sottili l'esperienza sembra ancora più ampia e immersiva. Ovviamente al suo interno non mancano una serie di tecnologie all'avanguardia come il AMD FreeSync e la certificazione TUV Rheinland.

La risoluzione attestata è una perfetta 1080 pixel che sfrutti anche per la visione di contenuti multimediali senza scendere a compromessi.

Il piede di appoggio ti permette di aggiustarlo secondo le tue esigenze potendolo inclinare a piacimento oppure optare per un attacco con supporto a muro grazie alla compatibilità con gli attacchi VESA.

Acquista subito questo monitor di Huawei su Amazon a soli 139,90€. Lo ordini e lo ricevi a casa in appena uno o due giorni lavorativi con le spedizioni Prime garantite.

Ps: se vuoi lo puoi pagare anche con finanziamento, ti basta scegliere “Cofidis” come modalità di pagamento in fase di checkout.