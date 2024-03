Il Monopoly di The Mandalorian è in SCONTO: questa è la via!

La celebre serie televisiva di Disney+ “The Mandalorian” è trasportata sul tavolo da gioco per offrire un’esperienza coinvolgente per tutta la famiglia, grazie a questa versione di Monopoly. Potrai assumere il ruolo del Mandaloriano o dei suoi iconici alleati come Cara Dune, IG-11 e Kuiil, e preparati a immergerti in un’avventura ricca di azione e divertimento.

Ogni personaggio è rappresentato da una pedina unica, ognuna con abilità speciali da sfruttare durante il gioco. Scegli il tuo personaggio preferito e utilizza le sue abilità per ottenere un vantaggio strategico e dominare la partita.

Il celebre “Baby Yoda“, noto anche come The Child, fa la sua comparsa nel gioco come pedina speciale. Se atterrerai sulla sua casella, otterrai il controllo della pedina e potrai sfruttare la sua abilità unica insieme a quella del tuo personaggio per ottenere un vantaggio strategico.

In questo gioco dovrai affrontare i temibili nemici imperiali come gli Stormtrooper con inceneritore, i Death Trooper e il malvagio Moff Gideon. Questi avversari possono cambiare le sorti del gioco e mettere alla prova la tua abilità strategica. Se un nemico imperiale raggiunge The Child, la partita termina per tutti i giocatori.