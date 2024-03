Il Motorola Moto Edge 30 5G scontato del -58% sarà il tuo prossimo smartphone!

Pronto ad approfittare di un’offerta veramente imperdibile? Il Motorola Moto Edge 30 5G, con ben 8GB di RAM e 128GB di memoria disponibili, è il protagonista di uno sconto del 58%! Mentre il suo prezzo di listino si attesta sui 429,90€, grazie a questo sconto lo potrai pagare 182,00€! Scopriamo ora tutte le sue caratteristiche.

Tutte le caratteristiche di Motorola Moto Edge 30 5G

Dotato di un ampio schermo da 6,5 pollici, con una risoluzione di 2400×1080 pixel, ti immergerai in un’esperienza visiva senza pari. Questo display è davvero perfetto sia per goderti film, le tue foto, i giochi e non solo.

Grazie alla velocità 5G, potrai navigare in Internet, scaricare file e streammare contenuti in alta definizione senza alcun rallentamento. Il modulo 5G integrato garantisce una connessione mobile ottimale, consentendoti di godere di un’esperienza al top delle prestazioni praticamente ovunque tu sia.

E grazie al suo potente processore e gli 8 GB di RAM, il Motorola Edge 30 5G offre prestazioni senza compromessi, gestendo agevolmente anche le applicazioni più esigenti. Multitasking, gaming e editing video diventano un piacere senza problemi.

Il suo comparto fotografico è sorretto da una fotocamera da 50 megapixel, che ti permetterà di catturare ogni momento con dei dettagli davvero sorprendenti. Registrando video in 4K, avrai anche la possibilità di immortalare i tuoi ricordi con una qualità impeccabile.

E la sua memoria interna da 128 GB ti darà ampio spazio per archiviare foto, video, musica e applicazioni, mentre la batteria da ben 4020 mAh ti permetterà di utilizzare il tuo smartphone per l’intera giornata senza preoccuparti di doverlo ricaricare.

Insomma, con soli 182,00€, potrai far tuo un signor smartphone come il Motorola Moto Edge 30 5G!