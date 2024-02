Il Mouse da Gaming Corsair super LEGGERO è scontato di -20€!

Il mouse Corsair M75 AIR, grazie a un peso di soli 60 grammi, quasi impercettibile, ti consente di eseguire movimenti rapidi e precisi con estrema facilità, garantendoti il controllo totale sul campo di battaglia. Equipaggiato con un sensore ottico CORSAIR MARKSMAN da 26.000 DPI, offre una precisione millimetrica. Inoltre, con la sua sensibilità nativa eccezionale, tracking di 650 IPS e accelerazione fino a 50 G, potrai eseguire ogni flick, headshot e ogni movimento con la massima accuratezza, assicurandoti di ottenere sempre il massimo controllo in qualsiasi situazione.

La tecnologia CORSAIR QUICKSTRIKE elimina il ritardo tra i pulsanti sinistro e destro del mouse e gli switch, garantendo un’attuazione istantanea dei tuoi colpi. Grazie a questa caratteristica, potrai sferrare attacchi fulminei senza alcun ritardo, abbattendo i tuoi avversari con la velocità della luce e assicurandoti la vittoria in un batter d’occhio.

Con il Corsair M75 AIR, hai la libertà di scegliere la modalità di connessione che preferisci. Grazie alla tecnologia SLIPSTREAM WIRELESS con latenza inferiore a 1 ms, potrai godere di una risposta in tempo reale senza lag. In alternativa, puoi connetterti via Bluetooth o utilizzare il cavo USB per ricaricare il mouse durante il gioco. Con una durata della batteria fino a 100 ore in modalità wireless tramite Bluetooth, potrai goderti giorni di gioco senza interruzioni.