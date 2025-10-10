 Il mouse vertirale è d'obbligo se stai tante ore al computer: il motivo (19€)
Se stai tante ore davanti al computer allora opta per un mouse verticale e wireless che ti offre la massima ergonomia e comodità.
Se stai tante ore davanti al computer allora opta per un mouse verticale e wireless che ti offre la massima ergonomia e comodità.

Se passi tante ore davanti allo schermo, allora non puoi fare a meno di comprare un mouse che ti offra le migliori prestazioni. Non optare per un modello classico perché, nonostante sia quello più diffuso, non è pensato ad hoc per le tue esigenze. Scegli, invece, un mouse verticale come questo di Tecknet che costa poco ma offre il meglio. Tutto merito del piccolo sconto su Amazon che ti consente di portarlo a casa con soli 19,99 euro se lo acquisti subito.

Il mouse verticale di Tecknet è anche un modello wireless che offre tutta la libertà di movimento di cui sei in cerca a un prezzo piccolissimo e, inoltre, lo colleghi ai tuoi dispositivi senza alcuna perdita di tempo. In confezione, infatti, ti viene fornito il micro ricevitore USB che lo fa entrare subito in funzione su qualunque sistema operativo così da poterlo sfruttare al meglio. Come puoi vedere, il suo design è particolare perché si sviluppa in verticale rispetto al piano orizzontale. Anche se dovrai prenderci la mano, in tutti i sensi, noterai subito come a fine serata non proverai più quel fastidio al polso. Questo perché la sua forma accompagna perfettamente la posizione fisiologica di braccio e di polso non provocando alcun attrito.

Per quanto riguarda, invece, le caratteristiche tecniche del mouse ti faccio sapere che ha DPI regolabili fino a un massimo di 4.800 punti. Con ben 6 pulsanti a sua disposizione, ti offre il classico click destro, click sinistro e rotellina di scorrimento e due pulsanti aggiuntivi da poter razionare direttamente con il pollice. Anche l’autonomia non lascia niente al caso attraverso mesi e mesi di utilizzo grazie a due semplici batterie AAA.

Non perdere l’occasione di stare davanti al computer in tutta comodità con questo mouse verticale e wireless Tecknet. Mettilo in carrello a soli 19,99 euro su Amazon.

Pubblicato il 10 ott 2025

Paola Carioti
10 ott 2025
