Il notebook Lenovo con Ryzen 5, 16GB RAM e 512GB in SUPER SCONTO (-23%)

Hai bisogno di un nuovo compagno di studio e lavoro? Questo notebook Lenovo in offerta esclusiva su Amazon è perfetto. Per la precisione parliamo del modello IdeaPad Slim 3 con display da 15 pollici Full HD e Windows 11 Home già preinstallato che puoi acquistare in sconto a soli 499 euro invece di 649. Grazie alla spedizione Prime lo riceverai subito a casa.

Notebook Lenovo in offerta: le caratteristiche

Il laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 da 15,6 pollici si distingue anche per un design molto sottile e leggero: pesa solo 1,62 kg ed ha uno spessore di appena 17,9 mm risultando dunque ideale per l’uso quotidiano ovunque ti trovi.

Il display Full HD ti assicura immagini nitide e dettagliate e, con il supporto alla tecnologia audio Dolby, la visione di film e serie TV sarà davvero coinvolgente. La batteria dura per tutto il giorno e con soli 15 minuti di ricarica puoi ottenere subito 2 ore di autonomia: perfetto per ripartire quando hai fretta.

Il processore AMD Ryzen 5 7520U, insieme a 16GB di RAM e SSD da 512GB, assicura prestazioni fulminee ed efficienti in ogni situazione: ti sembrerà incredibile avere tutta questa potenza a disposizione su un laptop così piccolo e leggero. E nonostante questo, le connessioni non mancano tra: 2xUSB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1 e HDMI.

Un notebook versatile, potente ed eccezionale: tuo a soli 499 euro invece di 649.