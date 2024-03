Il Nothing Phone (2) al minimo storico con le offerte primavera Amazon

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon sono l’occasione per uno sconto record su uno degli smartphone top di gamma più apprezzati. Stiamo parlando dell’iconico Nothing Phone (2), nella versione da 12+256GB, che oggi è in sconto al minimo storico assoluto di 549 euro con spedizione Prime e consegna immediata.

Nothing Phone (2): un top di gamma unico nel suo genere

Nothing Phone (2), come il predecessore, si presenta come uno smartphone non convenzionale con caratteristiche rivoluzionarie e un design all’avanguardia. Cominciamo dalle possibilità offerte da Nothing OS 2.0: personalizza le app, il layout delle cartelle e i widget direttamente sulla tua schermata home. L’innovativa Glyph Interface ti permette di assegnare luci e suoni personalizzati per ogni contatto e notifica.

Se sei un appassionato di foto, il doppio obiettivo da 50 megapixel con ultrawide da 50 megapixel e un sensore anteriore da 32 megapixel ti daranno fantastiche soddisfazioni: potrai scattare selfie perfetti e video ad alta definizione con facilità.

Tutto ciò viene esaltato da un magnifico display LTPO OLED da 6,7″ che offre una luminosità massima di 1600 nit e una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, garantendo una visualizzazione nitida e fluida in ogni situazione. Il Gorilla Glass 5 su entrambi i lati protegge il tuo telefono da graffi e urti.

La batteria da 47000mAh assicura un’autonomia di oltre 22 ore con una sola carica e il bello è che puoi ricaricarlo completamente in meno di un’ora. Per ogni cosa, è compatibile con la ricarica wireless Qi da 15 W e può funzionare anche da caricabatteria wireless per accessori.

Un mostro di potenza, tecnologia e innovazione che oggi può essere tuo al minimo storico: acquista Nothing Phone (2) a soli 549 euro.