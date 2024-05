iPhone 17 Pro: 12 GB di RAM e Dynamic Island più sottile

Questo autunno, Apple annuncerà i nuovi iPhone 16, ma già da tempo si discute di quelle che dovrebbero essere alcune delle caratteristiche della gamma successiva, attesa per il 2025. A tal riguardo, nel corso delle ultime ore è emerso che iPhone 17 Pro potrebbe portare in dote ben 12 GB di RAM, oltre che una Dynamic Island più sottile.

iPhone 17 Pro: modifiche attese per RAM e Dynamic Island

Andando più in dettaglio, stando a una recente nota che è stata diffusa dall’analista Jeff Pu di Haitong International Securities, il colosso di Cupertino potrebbe applicare alcune modifiche sostanziali alla gamma Pro di iPhone del 2025,

È in primo luogo atteso un incremento di RAM a 12 GB, cosa che garantirebbe un multitasking più performante e la possibilità di utilizzare applicazioni più pesanti. Da tenere presente che l’attuale linea iPhone 15 dispone invece di 8 GB di RAM e la stessa quantità è prevista pure per iPhone 16.

È poi atteso il ridimensionamento del Dynamic Island, con la diminuzione dello spessore potrebbe arrivare grazie all’adozione di una lente più piccola per il sistema Face ID. Non è poi da escludere una riduzione delle dimensioni del notch nascondendo componenti come la fotocamera frontale sotto il display.

È bene precisare che le informazioni in questione non sono ufficiali e pertanto alla fine potrebbero rivelarsi inesatte. Per quanto affidabile possa essere l’analista Jeff Pu, infatti, in passato ha diffuso informazioni che poi alla fine non si sono rivelate veritiere o comunque non totalmente corrette, motivo per cui il tutto è da prendere con le pinze.