nubia Z60 Ultra, attiva il coupon sconto e compra lo smartphone

Sfogliando le recensioni di nubia Z60 Ultra, ci si rende subito conto di una cosa: non è uno smartphone come tutti gli altri. Oggi in sconto su Amazon (per approfittarne è sufficiente attivare il coupon dedicato), propone design e funzionalità differenti rispetto agli altri modelli top di gamma. Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata MyOS e accesso a Google Play per il download delle applicazioni.

nubia Z60 Ultra: specifiche tecniche e caratteristiche

Tra le specifiche tecniche ci sono il display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione 2480×1116 pixel e frequenza di aggiornamento da 120 HZ, il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 per prestazioni senza comprimessi, affiancato da 12 GB di RAM e da ben 256 GB di memoria interna di tipo UFS 4.0. Sul retro trova posto una tripla fotocamera con sensore principale Sony IMX800 da 50 megapixel (gli altri due sono da 50 e 64 megapixel). La connettività supportata è 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. Ancora, non mancano caratteristiche avanzate come l’audio DTS HD e la batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 80 W. Per saperne di più, consultare la scheda completa del telefono.

Come già anticipato, non devi far altro che attivare il coupon dedicato per ottenere lo sconto e acquistare nubia Z60 Ultra al prezzo finale di 784 euro, inferiore rispetto al listino ufficiale del produttore.

Infine, qualche dettaglio sulla logistica. Amazon propone la spedizione gratuita con la consegna a domicilio assicurata già entro domani per chi effettua subito l’ordine. Le recensioni pubblicate sull’e-commerce dai clienti che hanno già provato lo smartphone lo promuovono con un voto medio molto alto, pari a 4,5/5 stelle.