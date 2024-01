Il nuovissimo Dyson V11 Fluffy CROLLA grazie al COUPON+SCONTO eBay!

Il rivoluzionario aspirapolvere Dyson V11 Fluffy si distingue per la sua potente aspirazione, guidata da un motore Hyperdymium che raggiunge 125.000 giri al minuto. La Tecnologia Radial Root Cyclone, con 14 cicloni, offre una forza eccezionale di oltre 79.000G, garantendo un’aspirazione potente e continua senza intasare il filtro. Per non parlare poi del sistema di filtrazione Dyson che cattura il 99,97% delle particelle sottili, contribuendo a mantenere un ambiente più pulito.

Questo aspirapolvere è pensato per vari usi come si evince attraverso la vasta gamma di spazzole progettate per affrontare ogni superficie. La spazzola a rullo morbido è delicata sui pavimenti duri, mentre la mini turbospazzola motorizzata elimina capelli e peli di animali senza intoppi. La mini spazzola morbida si adatta a superfici delicate, mentre la spazzola per tessuti e materassi si occupa di polvere e allergeni. L’accessorio multifunzione e la bocchetta a lancia aggiungono praticità e precisione.

Con un’autonomia massima di 60 minuti in modalità Eco, estendibile a 15 minuti in modalità Boost, e una ricarica completa in soli 4 ore, offre flessibilità e prontezza d’uso. Inoltre, il meccanismo di svuotamento di precisione espelle in modo igienico tutta la polvere e i detriti nella pattumiera con un unico movimento. Una volta che avrai finito di utilizzarlo, l’aspirapolvere si ripone nella stazione di ricarica a muro, che è anche un caricatore rapido.