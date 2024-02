Il nuovissimo set LEGO Star Wars R2-D2 è in PREORDINE su Amazon

Sei pronto a fare un’avventura nella galassia lontana lontana a suon di mattoncini LEGO? Il nuovissimo set LEGO Star Wars R2-D2 è ora disponibile su Amazon in preordine. Si tratta di uno dei set più richiesti dagli appassionati. E in questo momento lo potrai far tuo per soli 99,99€. Scopriamo tutte le sue caratteristiche.

Tutte le caratteristiche del set LEGO

Porta in vita uno degli iconici droidi dell’universo di Star Wars con il set LEGO R2-D2. Quest’ultimo comprende 2.314 pezzi, offrendo un’esperienza coinvolgente di costruzione adatta a giovani e adulti appassionati di Star Wars e di costruzioni LEGO. Ogni dettaglio è curato con precisione, dalla testa girevole a 360 gradi alla gamba retrattile, dal periscopio agli strumenti montabili.

Oltre alla soddisfazione della costruzione, il set offre anche un’opportunità per l’azione, includendo una minifigure LEGO di Darth Malak con la sua spada laser. Questo aggiunge un tocco dinamico al diorama di Star Wars, arricchendo ulteriormente l’esperienza. Completano il set una targhetta informativa su R2-D2 e un supporto per la minifigure.

Per rendere l’esperienza di costruzione ancora più coinvolgente, le istruzioni sono disponibili digitalmente tramite l’app LEGO Builder. Questo permette ai costruttori di esplorare il modello in dettaglio mentre lavorano, offrendo una maggiore comprensione del processo di costruzione e una modalità di apprendimento interattiva.

Insomma, questo set LEGO si prospetta come uno dei migliori appartenenti al mondo di Star Wars. Non perdere l’opportunità di farlo tuo ora che è in preordine direttamente su Amazon al prezzo di listino di 99,99€.