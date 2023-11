Il nuovissimo Star Wars Jedi: Survivor per PS5 è SCONTATO per il Black Friday

Star Wars Jedi: Survivor è considerato come uno dei migliori videogiochi dedicati alla saga di Guerre Stellari. Uscito quest’anno, ti permetterà di vivere le nuove avventure di Cal: un Jedi sopravvissuto alla Grande Purga. Il tutto a soli 39,97€ invece di 79,99€ su Amazon!

Star Wars Jedi: Survivor, le nuove avventure del Jedi Cal

Immergiti nell’epopea di Cal con Star Wars Jedi: Survivor, in cui il giovane protagonista si è evoluto da semplice padawan a un formidabile cavaliere Jedi. Sviluppato da Respawn Entertainment in collaborazione con Lucasfilm Games, il titolo svela una nuova fase della storia di Cal Kestis, ambientata cinque anni dopo gli eventi dell’originale Star Wars Jedi: Fallen Order. Cal dovrà padroneggiare nuove tecniche, equipaggiamenti e abilità che migliorano il suo modo di esplorare, combattere e muoversi attraverso la galassia.

Esplora la galassia lontana lontana, scoprendo nuovi pianeti e confini familiari di Star Wars con biomi unici, sfide avvincenti e nemici potentissimi. Spinto ai confini dall’Impero, Cal si trova a fronteggiare minacce sia nuove che familiari combattendo nei momenti più bui della storia della galassia, arrivando addirittura a difendere l’eredità degli Jedi stessa.

La sopravvivenza richiederà l’utilizzo delle abilità della forza di Cal, insieme a stili di combattimento e personalizzazioni per la spada laser. I giocatori potranno combinare queste risorse in nuovi modi creativi per affrontare le sfide tipiche di un Jedi.

Attraverso nuovi pianeti e territori già noti, i fan di Star Wars accompagneranno Cal nel suo sforzo per riunire l’equipaggio della Stinger Mantis. Nuove abilità della forza, equipaggiamenti e potenziamenti consentiranno ai giocatori di esplorare, investigare e riscoprire in modi inediti i vari pianeti, ciascuno con le proprie sfide e missioni uniche.

Insomma, Star Wars Jedi: Survivor non è un titolo che i fan della saga si possono perdere. Acquistalo a soli 39,97€ invece di 79,99€ su Amazon!

