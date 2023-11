Il nuovissimo SUPER MARIO RPG è in SCONTO su Amazon!

SUPER MARIO RPG è un titolo di ruolo iconico che ha fatto la sua prima apparizione nel 1996 su Super Nintendo Entertainment System. La sua recente trasposizione per Nintendo Switch ha portato a una rivisitazione completa della grafica, ora completamente in 3D, mantenendo intatta l’essenza leggendaria del gioco.

Nel mondo di Super Mario RPG, Mario si allea con una straordinaria squadra di eroi improbabili per difendere la Via Stellare dall’ingannevole Banda di Fabbro Magno. Durante il tuo viaggio, esplorerai scenari esotici e farai la conoscenza di personaggi noti come Bowser e Peach, insieme a nuove aggiunte originali come Mallow e Geno.

Il sistema di combattimento di Super Mario RPG si basa su turni, ma si distingue per l’introduzione di una nuova meccanica che richiede la precisione nel momento giusto per infliggere danni extra o respingere un attacco nemico. Questo elemento aggiunto di abilità rende i combattimenti più coinvolgenti e gratificanti per i giocatori.

Super Mario RPG, come classico gioco di ruolo, ha dimostrato di resistere alla prova del tempo. La rinnovata grafica in 3D conferisce una nuova bellezza al titolo, mentre la meccanica di combattimento rinnovata aggiunge un livello di coinvolgimento superiore. Se sei alla ricerca di un’avventura RPG divertente e appassionante, Super Mario RPG è la scelta ideale.

Non perdere l’opportunità di avere SUPER MARIO RPG per Nintendo Switch già a un prezzo scontato di soli 47,90€ invece dei classici 59,99€.