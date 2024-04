Il polso non ti farà più male con il MOUSE VERTICALE di Logitech!

I doloretti che ci affliggono quando siamo seduti al PC sono principalmente causati da posture errate. Posture che possono essere risolte attraverso particolari dispositivi, come i mouse verticali. Questa tipologia di mouse favorisce la naturale posizione del polso, non creando alcuna tensione. Ed è il tuo giorno fortunato dato che Logitech Lift, caratterizzato da una connessione wireless, è scontato del 26%, arrivando a costare 62,00€!

Tutte le caratteristiche del mouse verticale Logitech

Il comfort stratosferico offerto da Logitech Lift è dovuto alla sua forma verticale che riduce la tensione muscolare e favorisce una posizione naturale del polso, quasi come se fossi in un’astronave in assenza di gravità. La sua impugnatura e l’appoggio per il pollice offrono un comfort extra, anche durante le sessioni più lunghe. E l’inclinazione di 57 gradi aiuta a rilassare i muscoli dell’avambraccio, permettendoti di lavorare non-stop.

Vi sono poi i pulsanti personalizzabili e facili da raggiungere che ti permettono di lavorare con maggiore efficienza. Grazie alla tecnologia Logitech, i click sono silenziosissimi e ti aiutano a mantenere la concentrazione. Il tutto è arricchito dalla SmartWheel che offre uno scorrimento fluido e preciso, permettendoti di navigare documenti e pagine web in maniera agevole.

Il mouse Lift è wireless e si collega al tuo computer tramite Bluetooth Low Energy o Logi Bolt USB, liberandoti dai cavi. E non dovrai preoccuparti neanche della durata della batteria dato che è di 2 anni.

Infine, questo mouse verticale è compatibile con Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS e Linux.

Scopri la comodità di utilizzare un mouse verticale come Logitech Lift grazie allo sconto Amazon, e pagalo solamente 62,00€!