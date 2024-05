Il potentissimo Echo Studio è tornato in OFFERTA su Amazon (-30%)

Su Amazon è tornato in sconto Echo Studio, l’altoparlante bluetooth con Alexa più potente e che ti sorprende con una qualità del suono superiore, con Dolby Atmos e audio spaziale. Acquistalo adesso in offerta a soli 167,99 euro invece di 239,99, con spedizione Prime per la consegna immediata.

Echo Studio in offerta: le caratteristiche

Echo Studio offre un’esperienza sonora coinvolgente e immersiva grazie alla tecnologia di elaborazione dell’audio spaziale. Con cinque altoparlanti, è in grado di produrre bassi potenti, medi dinamici e alti nitidi, riducendo al minimo la distorsione e offrendo un suono più definito. La tecnologia Dolby Atmos aggiunge ampiezza, definizione e profondità al suono.

Restano ovviamente le funzioni tipiche di questo genere di altoparlanti: puoi controllare la musica con la tua voce e accedere a una vasta gamma di brani in streaming da diversi servizi musicali, inclusi quelli che offrono formati audio senza perdite come HD o Ultra HD. Molto interessante in proposito è la funzionalità di adattamento automatico dell’audio all’ambiente circostante, che assicura un’ottima riproduzione audio indipendentemente dalla stanza in cui ti trovi.

Se disponi dei dispositivi compatibili, Echo Studio funge da hub per la casa intelligente permettendoti di controllarli tramite comandi vocali. Insomma, offre tutto quello che offrirebbe un altoparlante bluetooth con Alexa, ma con una qualità del suono di altissimo livello, perfetta per ascoltare musica e non solo. Acquistalo ora in sconto a 167,99 euro invece di 239,99.