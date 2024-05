Il trucco per ottenere fino a 6 mesi gratis della tua musica preferita

Non tutti lo sanno, ma è possibile ascoltare gratis in streaming l’intero catalogo di Apple Music sfruttando le promozioni messe a disposizione dalla mela morsicata. Una in particolare permette di ottenere fino a 6 mesi di accesso alla piattaforma senza alcuna spesa.

Apple Music gratis: ecco come ottenerlo

La prima offerta è quella che consente di riprodurre oltre 100 milioni di brani a costo zero per 1 mese. Non bisogna far altro che registrarsi. Infatti, immediatamente dopo l’apertura di un nuovo account, sarà possibile iniziare a sfogliare le nuove uscite e le migliaia di playlist curate dal team editoriale, avviando lo streaming con un semplice click su computer o tap sui dispositivi mobile.

In alternativa, con l’acquisto di un prodotto idoneo, si arriva fino a 6 mesi gratis. Quelli che danno diritto alla promozione sono i modelli più recenti di iPhone, AirPods, HomePod e Beats. Per l’elenco completo rimandiamo al sito ufficiale con tutte le informazioni utili.

Tra i vantaggi e le funzionalità esclusive di Apple Music ci sono il supporto all’audio spaziale con Dolby Atmos per immergersi completamente nell’esperienza di ascolto, la caratteristica Canta che permette di seguire il testo delle canzoni in tempo reale, il più grande archivio al mondo di musica classica e la totale assenza di interruzioni pubblicitarie. A questo si aggiungono un enorme catalogo di podcast continuamente arricchito dalla pubblicazione di nuovi episodi e la compatibilità con CarPlay per portare il servizio sul cruscotto dell’automobile.

Per conoscere tutti gli altri dettagli a proposito di ciò che rende speciale il servizio, invitiamo a consultare la pagina dedicata, la stessa attraverso la quale è possibile attivare fino a 6 mesi gratis per l’ascolto senza limitazioni.