Marshall Major IV: cuffie bluetooth in MEGA SCONTO (-61%)

Le cuffie bluetooth Marshall Major IV sono un prodotto di alta qualità, con una batteria che dura oltre 80 ore e dal design iconico e pieghevole. Oggi sono disponibili su Amazon con una splendida offerta: puoi pagarle soltanto 57,37 euro invece di 149, con spedizione Prime.

Marshall Major IV: 80 ore di musica senza fili

Le oltre 80 ore di riproduzione wireless garantite sono sicuramente la caratteristica che emerge principalmente per queste cuffie on ear, ma non solo.

C’è anche il suono tipico del marchio Marshall, potente e ricco di dettagli, con bassi profondi e alti cristallini, senza contare un design progettato per garantire una vestibilità perfetta anche per lunghe sessioni di ascolto: merito dei nuovi cuscinetti auricolari ergonomici, delle cerniere 3D e dell’archetto dritto che si adattano alla forma della testa.

Grande comodità è la manopola di controllo multidirezionale per gestire facilmente la riproduzione musicale, regolare il volume e rispondere alle chiamate con un semplice tocco.

Dal design pieghevole e compatto, le Major IV sono delle cuffie bluetooth perfette da portare sempre con te e dall’intramontabile look iconico: acquistale a soli 57,37 euro invece di 149.