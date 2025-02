La Cassa Bluetooth Xiaomi a soli 19€ è un REGALO di eBay

Mi Portable Bluetooth Speaker è la cassa portatile di Xiaomi compatta, potente e ora anche super economica. Infatti, grazie all’offerta disponibile in quantità limitata su eBay, oggi è tua a soli 19,79€, invece di 29,99€ (prezzo ufficiale di listino). Si tratta di un’occasione imperdibile, disponibile solo grazie a un accorgimento da inserire prima del check out.

Infatti, prima di confermare l’acquisto, dopo averla messa in carrello, dovrai inserire il Coupon CASA25. La casella dedicata ai codici sconto si trova alla pagina dei metodi di pagamento. Grazie a questo voucher ottieni un extra sconto del 10%, massimo di 50€, sul prezzo già in promozione dell’articolo idoneo e questa cassa Bluetooth lo è.

Tra l’altro con eBay hai la possibilità di beneficiare della consegna gratuita su tantissime destinazioni, in tutta Italia. Inoltre, effettuando un acquisto multiplo, quindi due o più Mi Portable Bluetooth Speaker, otterrai un extra sconto che renderà ancora più conveniente questa Cassa Bluetooth Xiaomi portatile e compatta.

Cassa Bluetooth Xiaomi: compatta, portatile e leggera

Scegliendo la Mi Portable Bluetooth Speaker di Xiaomi ti assicuri una Cassa Bluetooth così piccola da poter essere portata in borsa o tenuta sul palmo della mano. Questo altoparlante pesa come uno smartphone, così leggero da poter essere portato ovunque, con zero ingombro. Approfitta dell’offerta eBay con il Coupon CASA25. Cosa stai aspettando? Concludi l’ordine a soli 19,79€!

Questa cassa è forte e resistente. Grazie alla classificazione IP67 e ai suoi materiali premium è stata classificata con livello 5 per resistenza ad acqua e polvere. I suoi componenti interni sono quindi protetti da sudore, pioggia e polvere, per andare ovunque in totale sicurezza. Insomma, un vero e proprio bolide incredibile, adatto a tutte le situazioni.

La potente batteria da 2000 mAh assicura fino a 10 ore di autonomia. Così la porti sempre con te, anche durante i viaggi outdoor più lunghi. Inoltre, grazie alla porta di ricarica USB-C è estremamente pratica. Cosa aspetti? Acquista la tua Cassa Bluetooth Xiaomi a soli 19,79€ con CASA25.