Il potentissimo Speaker Bluetooth di JBL CROLLA del -40%!

Il JBL Flip 6 è un altoparlante Bluetooth portatile che offre un suono coinvolgente grazie alla tecnologia JBL Pro Sound e al sistema di altoparlanti a 2 vie, garantendo un suono coinvolgente con bassi profondi e medi nitidi, offrendo un’esperienza musicale ricca e coinvolgente, adatta a feste, picnic e attività all’aperto.

Con la connettività Bluetooth, il Flip 6 consente di collegare senza fili fino a due smartphone o tablet, permettendoti di condividere la musica con amici o ascoltare insieme i tuoi brani preferiti. L’utilizzo dell’app JBL Portable consente di personalizzare ulteriormente l’esperienza audio secondo le tue preferenze.

La modalità JBL PartyBoost consente di collegare fino a 100 altoparlanti JBL compatibili, amplificando l’esperienza audio durante feste ed eventi condivisi con amici. Con una batteria che garantisce fino a 12 ore di riproduzione con una sola carica, il Flip 6 assicura che la musica non si interrompa durante le tue avventure quotidiane.

Il design portatile e vivace si adatta perfettamente a qualsiasi contesto, sia che tu sia in piscina, al parco o in movimento. Inoltre, la certificazione IP67 di resistenza all’acqua e alla polvere lo rende ideale per l’uso in ambienti all’aperto.