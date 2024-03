Il prezzo di Google Pixel 8 CROLLA a 596€ grazie al COUPON!

Amazon l’ha fatta davvero grossa. Con un coupon, infatti, potrai pagare il nuovissimo Google Pixel 8 in colorazione nera e con una capienza da 128GB solamente 596,00€ al posto degli originari 799,00€! Scopriamo ora tutte le sue caratteristiche migliori e il perché è uno smartphone davvero unico.

Tutte le caratteristiche di Google Pixel 8

Con il potente chip Google Tensor G3, l’ultimo smartphone di casa Google si distingue per la sua velocità, efficienza e reattività senza precedenti. E l’intelligenza artificiale di Google si pone al tuo servizio, anticipando le tue necessità e semplificando le tue giornate con suggerimenti personalizzati e automatizzazioni intuitive.

Questo smartphone gode di un display ad alta risoluzione da 6,2 pollici, con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz per un’esperienza visiva fluida e coinvolgente. La batteria adattiva di Pixel 8, ti permette di utilizzare lo smartphone fino a 24 ore di utilizzo con una singola carica, estendibili fino a incredibili 72 ore con il risparmio energetico estremo attivato. La ricarica rapida ti consente di tornare in azione in un battibaleno.

E grazie all’innovativo Scatto migliore di Pixel, che unisce foto simili in immagini mozzafiato, garantendo che ogni soggetto risplenda nella sua bellezza. Grazie alla Gomma magica, i rumori indesiderati si dissolvono, lasciando spazio solo ai suoni sceglierai. Con le funzionalità Foto notturna e Astrografia, immortalare città illuminate e cieli stellati diventa un’esperienza senza pari.

Questo smartphone gode addirittura di VPN integrata Google One, proteggendo le tue attività online ovunque tu vada e offrendoti tranquillità e privacy senza compromessi.

Prendi subito il tuo Google Pixel 8 grazie al coupon da 50€, pagandolo solo 596,00€.