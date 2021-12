Il prodotto riciclato conviene: bonus fino a 10 mila euro

Il Ministero della Transizione Ecologica ha annunciato un'iniziativa che va nella direzione della premialità e del merito, considerati in qualche modo motori virtuosi per investimenti e scelte strategiche sostenibili. Il progetto del MITE è quello di mettere a disposizione un bonus dedicato per quanti investano in prodotti riciclati, favorendo così le filiere correlate e veicolando denaro verso questo tipo di mercato.

Fino a 10 mila euro per prodotti riciclati

Spiega il Ministero guidato da Roberto Cingolani:

L’agevolazione ha come obiettivo il sostegno e la diffusione dell’economia circolare, attraverso pratiche sostenibili come l’acquisto di materiali riciclati. Le imprese che impiegano materiali e prodotti che derivano, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclo di rifiuti o di rottami, possono presentare istanza per le spese sostenute nel 2020. […] Il contributo prevede un rimborso sotto forma di credito d’imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto dei prodotti riciclati, fino a un importo massimo di 10 mila euro per ciascun beneficiario, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 10 milioni di euro.

Per poter ottenere il credito occorre presentare apposita istanza tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale, accreditandosi tramite SPID. Tutte le FAQ sul progetto sono qui.