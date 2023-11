Il Puzzle di Harry Potter costa solo 9€ in OFFERTA su Amazon!

Il puzzle Harry Potter 1000 pezzi di Clementoni è un’esperienza magica per tutti i fan del celebre maghetto. Il puzzle, realizzato in Italia con materiali di alta qualità, è caratterizzato da una precisione degli incastri impeccabile e da una robustezza che garantisce una lunga durata nel tempo.

La stampa del puzzle è di alta qualità, con colori vivaci e luminosi che rendono l’immagine nitida e realistica. La Clementoni offre inoltre un servizio di assistenza post-vendita per i pezzi smarriti, per garantire ai propri clienti la massima soddisfazione.

Il puzzle misura 69 x 50 cm, una dimensione ideale per essere incorniciato e trasformato in un’opera d’arte. È un passatempo perfetto per adulti e bambini, da soli o in compagnia, per trascorrere piacevoli momenti di relax e divertimento. Questo puzzle raffigura una scena iconica del film “Harry Potter e la pietra filosofale”, in cui Harry, Hermione e Ron si affacciano dalla torre di Astronomia di Hogwarts. La scena è ricca di dettagli e colori, con il castello di Hogwarts che si staglia sullo sfondo.

È composto da 1000 pezzi, un numero sufficiente per garantire una sfida stimolante, ma non impossibile. I pezzi sono di forma irregolare e si incastrano perfettamente tra loro, rendendo il puzzle facile da assemblare.