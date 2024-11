Il regalo migliore per chi viaggia: gift card ITA Airways scontate del 10%

Cerchi il regalo di Natale perfetto per chi viaggia? ITA Airways ha lanciato l’offerta giusta: dal 22 al 26 novembre, tutte le gift card della compagnia di bandiera sono scontate del 10%, inserendo l’apposito codice promo. Ecco come funziona l’offerta.

Il miglior regalo? Una gift card, meglio se scontata

Chi acquista, dal 22 al 26 novembre, una gift card (dal valore di 50 euro, 100 euro, 200 euro, 500 euro o 1000 euro) otterrà uno sconto del 10% inserendo il codice promozionale BLACKFRIDAY in fase di acquisto. Ecco come ricevere lo sconto in pochi passi:

Seleziona dal sito web di ITA Airways una delle gitft card, dal taglio che preferisci Inserisci, nel campo “Codice promozionale”, il codice BLACKFRIDAY Assicurati che il codice sia scritto in maiuscolo, poi clicca su “Applicare”

Così facendo, il sistema applicherà automaticamente lo sconto del 10% al prezzo totale della gift card. Ad esempio, selezionando il taglio da 1000 euro, la pagherai soltanto 900: sarà come ricevere 100 euro di credito in regalo.

È possibile utilizzare la gift card ITA Airways per acquistare qualsiasi biglietto della compagnia, oltre che per i servizi aggiuntivi disponibili sul sito web. La validità massima è di 12 mesi, tuttavia è possibile utilizzarla anche per prenotare voli successivi alla scadenza. L’importante è che la prenotazione avvenga prima. Approfittane online entro il 26 novembre!