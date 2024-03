Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi CROLLA al minimo storico Amazon

Le tue pulizie di casa non saranno mai state così semplici se scegli di lasciarti aiutare, per non dire sostituire, dal robot aspirapolvere Xiaomi Vacuum S12 che per le offerte di primavera di Amazon è tuo al minimo storico di 189,99 euro invece di 299,99. Un prezzo davvero eccezionale per un prodotto di questa qualità.

Robot aspirapolvere Xiaomi in mega sconto: le caratteristiche

Il punto di forza di questo dispositivo è di unire le funzioni di aspirapolvere a quelle di una lavapavimenti: in questo modo avrai un dispositivo davvero completo, che ti permetterà di rilassarti quando si tratterà di fare le canoniche pulizie di casa senza preoccuparti troppo.

Infatti, grazie alla tecnologia di navigazione laser, il robot è in grado di eseguire scansioni a 360° dell’ambiente circostante, creando una mappa dettagliata dell’abitazione per una pulizia precisa e accurata. Il sensore di distanza laser garantisce in questo senso un posizionamento preciso e misurazioni accurate.

La potenza di aspirazione di 4.000 Pa fa il resto e consente al robot di rimuovere polvere e capelli con facilità per una pulizia profonda su ogni tipo di pavimento. E poi, è dotato di un serbatoio dell’acqua e di un contenitore della polvere 2-in-1, che permettono di pulire e lavare il pavimento contemporaneamente.

Utilizzando percorsi di pulizia a zig-zag e a forma di Y, il robot assicura un’efficienza ottimale nella rimozione dello sporco e delle macchie più ostinate. Grazie alla batteria ad elevata capacità da 3.200 mAh, può funzionare fino a 130 minuti con una singola ricarica, garantendo una pulizia completa in tutta la casa.

Infine, spazio alla connettività con l’app Xiaomi Home con cui è possibile controllare il robot aspirapolvere da remoto e monitorare l’avanzamento della pulizia tramite smartphone oltre a sbloccare altre funzioni di pulizia e personalizzare le impostazioni secondo le proprie preferenze.

Non farti scappare l’affare e acquistalo adesso al minimo storico di 189,99 euro.