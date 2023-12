Il Robot da Cucina di Moulinex è scontato di 85€

Il Companion XL è un concentrato di potenza e versatilità, sorretto da un potente motore da 1500 W che eleva le prestazioni e assicura risultati culinari impeccabili. Con un ampio recipiente da 4,5 litri, di cui 3 litri di capacità operativa, questo compagno da cucina si dimostra pronto a soddisfare le esigenze di pasti deliziosi per l’intera famiglia.

Dotato di 12 programmi automatici, il Companion XL semplifica la preparazione di una vasta gamma di ricette, coprendo tutto, dalle salse alle zuppe, dai piatti a cottura lenta alla cottura al vapore, dagli impasti ai dessert. La sua versatilità è ulteriormente ampliata dalla modalità manuale, che consente la creazione di ricette personalizzate, permettendo di regolare durata, temperatura e velocità.

La sua ampia superficie del recipiente, combinata con la possibilità di cottura senza coperchio, offre la possibilità di rosolare gli ingredienti alla perfezione, garantendo piatti dal gusto intenso e ricco di sfumature. La regolazione della temperatura da 30 °C a 150 °C offre la flessibilità necessaria per preparare una vasta gamma di piatti, dalla cottura delicata alla grigliatura vigorosa.

L’esperienza culinaria con Companion XL è ulteriormente arricchita dall’app Companion, che mette a disposizione una lista in continua espansione di ricette, con aggiornamenti mensili. Per non parlare poi dell’interazione con community di appassionati di cucina attraverso la stessa app che consente di scoprire nuove idee culinarie e ti fa sentire parte di una grande famiglia.