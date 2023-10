Il set LEGO di Super Mario diventa il regalo PERFETTO con questo sconto del 28%!

Un’avventura straordinaria ti attende! Il LEGO Super Mario Avventure di Mario – Starter Pack è ora disponibile su Amazon a soli 47,17€, anziché 65,97€, permettendoti di risparmiare il 28% sul prezzo originale.

LEGO Super Mario Avventure di Mario – Starter Pack: il set perfetto per i fan di Mario!

Se sei un appassionato di LEGO e di Super Mario, questa è un’opportunità da non perdere. Il LEGO Super Mario Avventure di Mario – Starter Pack offre numerose caratteristiche che lo rendono un set imperdibile.

Mario interattivo: questo personaggio di Mario reagisce ai tuoi movimenti, permettendoti di vivere un’esperienza di gioco coinvolgente e unica.

Più di 200 blocchi LEGO: avrai a disposizione una vasta gamma di mattoncini LEGO per costruire un mondo di gioco ricco di sfide e divertimento, proprio come nei videogiochi di Super Mario.

Codice QR per scaricare l’app LEGO Super Mario: grazie a questa app, potrai personalizzare la tua esperienza di gioco e accedere a contenuti esclusivi che renderanno l’avventura ancora più coinvolgente.

Questo kit di giochi LEGO porta le avventure di Super Mario nel mondo reale, offrendoti un set interattivo da costruire con mattoncini LEGO. Mario ha un sensore colorato e uno schermo LCD che reagisce ai mattoncini LEGO posizionati lungo il percorso. Ogni interazione con altri personaggi, la raccolta di monete digitali e i salti sulle piattaforme vengono accompagnati da musica ed effetti sonori del videogioco, grazie al microfono integrato.

Il set include anche i personaggi di Goomba e Bowser Junior, che possono essere costruiti con i mattoncini LEGO e utilizzati per creare moltissimi giochi creativi, dal Tubo di partenza all’Asta del traguardo.

Non perdere questa straordinaria offerta per possedere il LEGO Super Mario Avventure di Mario – Starter Pack a soli 47,17€, risparmiando il 28%. Scopri il divertimento e l’interattività di Super Mario come mai prima d’ora, grazie a questo affascinante set LEGO. Acquista ora e inizia la tua avventura!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.