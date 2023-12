Il set LEGO Dinosauro 3 in 1 COSTA POCHISSIMO

Il set LEGO Creator 3 in 1 Dinosauro è un’entusiasmante avventura progettata appositamente per i bambini, offrendo la possibilità di creare ben tre modelli di dinosauri unici: il possente Tyrannosaurus Rex, il volante Pteranodon e il mastodontico Triceratops.

Il Tyrannosaurus Rex, la figura più imponente del trio, si presenta con occhi luminosi di un arancione acceso, articolazioni snodabili, testa mobile, artigli massicci e una bocca apribile rivelante affilati denti. Questo modello può essere trasformato in un Pteranodon, un dinosauro volante con enormi ali e una cresta distintiva, o in un Triceratops, un dinosauro erbivoro dotato di tre corna sulla testa, noto per la sua possenza.

Ciascun modello vanta articolazioni mobili che consentono di ricreare i movimenti realistici di questi affascinanti animali preistorici, offrendo infinite possibilità per giochi coinvolgenti. Il set include anche i resti dell’ultimo pasto del Tyrannosaurus Rex, sotto forma di una gabbia toracica da assemblare utilizzando i mattoncini LEGO.

Il set LEGO Creator 3 in 1 Dinosauro è un’ottima idea regalo per bambini dai 7 ai 12 anni, fan delle creature preistoriche e degli animali giocattolo. È un modo divertente per stimolare la creatività e l’immaginazione dei bambini, e per aiutarli a imparare di più sul mondo dei dinosauri.