Il set LEGO Indiana Jones vi farà vivere l'iconico inseguimento a un Prezzo Scontato grazie al COUPON eBay!

Il set LEGO Indiana Jones L’inseguimento dell’aereo a elica è un’occasione imperdibile per i fan dell’archeologo più famoso del cinema. Con un prezzo scontato di 33,14€ su eBay, grazie al coupon “NOVEDAYS”, questo set offre un’esperienza di costruzione divertente e gratificante, oltre a un’avventura ricca di azione e di dettagli che ti permetterà di rivivere le scene più iconiche del film “Indiana Jones e l’ultima crociata”.

Tutti i dettagli del set LEGO

Il set include 320 mattoncini LEGO per costruire un aereo a elica dettagliato, fedele al modello originale del film. L’aereo è dotato di un motore funzionante, di un carrello di atterraggio retrattile e di un cannone sul retro.

La costruzione dell’aereo è un’esperienza divertente e gratificante, che richiederà circa due ore di lavoro. I mattoncini LEGO sono di alta qualità e si incastrano perfettamente, rendendo il processo di costruzione facile e piacevole.

Una volta costruito l’aereo, potrai metterlo all’opera e rivivere le scene più iconiche del film. L’aereo è dotato di un motore funzionante, che ti permetterà di far decollare l’aereo e di farlo volare. Il carrello di atterraggio retrattile ti consentirà di far atterrare l’aereo in sicurezza. E il cannone sul retro ti permetterà di sparare ai nemici.

Oltre all’aereo, il set include anche una jeep, un cannone e una serie di minifigure, tra cui Indiana Jones, Elsa Schneider e Sallah. Le minifigure sono realizzate con un livello di dettaglio impressionante e ti permetteranno di ricreare le scene del film con la massima fedeltà.

Il set LEGO Indiana Jones L’inseguimento dell’aereo a elica è un’occasione imperdibile per i fan dell’archeologo più famoso del cinema. Con un prezzo scontato di 33,14€, questo set offre un’esperienza di costruzione divertente e gratificante, oltre a un’avventura ricca di azione e di dettagli che ti permetterà di rivivere le scene più iconiche del film “Indiana Jones e l’ultima crociata”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.