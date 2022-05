Il software antivirus Norton al 68% di sconto per poco tempo

Quando si affronta il discorso relativo ai software antivirus, l’azienda Norton non può ovviamente passare inosservata. Grazie infatti ai suoi tanti piani flessibili, qualunque tipologia di utente riesce in qualche modo a trovare la proposta più adatta alle proprie esigenze. Stavolta però, non possiamo non porre particolare attenzione all’opzione Norton 360 Deluxe, disponibile al 68% di sconto per il primo anno di utilizzo, ancora per pochissimo tempo. L’offerta è dedicata a tutti i nuovi clienti e sarà compatibile con tutti i sistemi operativi più popolari del momento, indipendentemente dal dispositivo utilizzato, ovvero Windows, macOS, Android e iOS.

Antivirus Norton 360 Deluxe al 68% di sconto, ma attenzione anche agli altri piani

Finora ci siamo concentrati solo sul piano Norton 360 Deluxe, che effettivamente può contare su uno un ottimo sconto del 68% sul piano annuale. Tuttavia, anche le altre opzioni della stessa azienda possono essere attivate approfittando di prezzi scontati dal 42% e fino al 60% (a seconda del piano scelto ovviamente) rispetto a quelli di listino. Ma vediamo nello specifico quali sono questi piani e cosa possono offrire.

L’opzione base più economica è Norton Antivirus Plus, disponibile a 19,99 euro per il primo anno (con uno sconto del 42%). Questa può essere utilizzata su un solo computer per volta (PC o Mac) e comprende: protezione contro spyware, virus, malware e ransomware, 2 GB di backup per il proprio dispositivo, un Firewall per PC o Mac e un password manager.

Il piano successivo, ovvero Norton 360 Standard (29,99 euro per il primo anno), può invece contare su tutto ciò che è presente nell’opzione Plus, con l’aggiunta di: 10 GB di backup anziché 2 GB, una VPN sicura e anche il software SafeCam (solo PC Windows) per la protezione delle webcam.

Norton 360 Deluxe invece, anch’esso disponibile a 29,99 euro grazie allo sconto del 68%, comprende tutte le opzioni viste in precedenza, oltre che: utilizzo su un massimo di 5 dispositivi in contemporanea, 50 GB di backup anziché 10 GB, protezione avanzata per i minori, la gestione dell'”orario di scuola” e il monitoraggio continuo del Dark Web.

Infine, il piano più completo Norton 360 Premium, disponibile a soli 44,99 euro per il primo anno, consentirà un utilizzo su un massimo di 5 dispositivi in contemporanea, tutte le funzioni dei piani più economici e 75 GB di backup anziché 50 GB.

