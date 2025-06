Il tostapane con 7 modalità di tostatura per la colazione perfetta

Electrolux E5T1-4ST è molto di più di un semplice tostapane, ma il modo migliore tramite il quale regalarti colazione, merende, snack e sfiziosità croccanti al punto giusto. Lo trovi oggi in offerta su eBay con il 34% di sconto per acquistarlo a soli 43,69€. L’occasione ideale per arricchire la tua cucina o come idea regalo per amici e parenti.

3 ragioni per scegliere il tostapane Electrolux E5T1-4ST

Massima precisione con 7 livelli di tostatura e timer

Funzioni “Disgelo” e “Riscalda” + centratura automatica

Pulizia e sicurezza senza pensieri

Quello di cui hai bisogno in cucina

Con il tostapane Electrolux E5T1-4ST in cucina hai la possibilità di personalizzare il grado di tostatura di ogni fetta di pane. Grazie alle 7 diversi livelli di tostatura e al timer digitale, puoi avere il controllo perfetto per dolci, brioche, bruschette, toast e pane di tutti i tipi.

Inoltre il tostapane Electrolux E5T1-4ST integra la funzione riscaldamento e disgelo che ti consente di riscaldare delicatamente le fette di pane così che in pochi minuti avrai pane fragrante da gustare durante tutti i pasti. Una soluzione non solo piacevole per il palato, ma anche utile per evitare gli sprechi permettendoti di congelare il pane senza doverlo sprecare. Tra i punti di forza del tostapane Electrolux E5T1-4ST c’è anche la presenza del cestello raccogli-briciole estraibile che consente di mantenere l’elettrodomestico e la tua cucina sempre in ordine.

Ideale per chi…

Ama iniziare la giornata con toast perfetti

Cucina con diverse tipologie di pane

Vuole un elettrodomestico pratico e facile da pulire

Approfitta ora dello sconto del 34% e utilizza il codice VACANZE25 per acquistare il tostapane Electrolux E5T1-4ST a soli 43,69€. Un elettrodomestico che in poco tempo imparerai ad apprezzare e utilizzare continuamente, scoprendo il gusto di mangiare il pane appena tostato. Acquistalo ora in offerta su eBay.