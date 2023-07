Il trucco per parlare come un local questa estate: Mondly (sconto 96%)

Viaggiare significa scoprire nuove culture, aprire i propri orizzonti e, perché no, imparare anche una lingua straniera. Un aiuto, in tal senso, ce lo dà Mondly, l’app di apprendimento delle lingue acclamata da milioni di persone in tutto il mondo che offre un’ottima promozione estiva con uno sconto del 96%.

Risparmia oltre 1.000 euro con l’offerta estiva

Immagina di poter affrontare conversazioni complete fin dalle prime fasi del tuo percorso di apprendimento e migliorare la tua pronuncia grazie all’aiuto di madrelingua professionisti. Mondly rende tutto questo possibile grazie al suo innovativo approccio basato sulla conversazione, il riconoscimento vocale e la realtà aumentata.

A differenza di altre piattaforme di apprendimento delle lingue, Mondly non si limita a insegnarti singole parole, ma ti permette di imparare frasi complete sin dai primi passi. Questo metodo ti garantirà una crescita linguistica rapida e significativa, consentendoti di affrontare conversazioni reali in modo fluido fin da subito.

L’app sfrutta tecnologie all’avanguardia per rendere l’apprendimento delle lingue coinvolgente e divertente. Grazie al riconoscimento vocale, potrai interagire con un chatbot che ti guiderà attraverso conversazioni reali, permettendoti di praticare le tue abilità linguistiche in modo interattivo. Inoltre, i corsi esclusivi in realtà aumentata ti immergeranno completamente nella lingua che stai imparando, rendendo l’esperienza di apprendimento coinvolgente.

La vasta gamma di corsi disponibili sulla piattaforma ti consente di scegliere tra ben 41 lingue straniere: Che tu voglia migliorare il tuo spagnolo, affrontare il francese con sicurezza o imparare una lingua più esotica come l’arabo o il cinese, Mondly ha tutto ciò di cui hai bisogno per comunicare come un vero local quando partirai questa estate.

L’offerta estiva di Mondly ti permette di accedere a tutti i corsi, lezioni e quiz inclusi nella piattaforma a vita, senza costi aggiuntivi nascosti, a un prezzo scontato del 96%. Invece di pagare 1999,99 euro, potrai ottenere l’intero pacchetto per soli 89,99 euro: un risparmio di oltre 1.000 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.