Il trucco per risparmiare a Natale: fino al 35% di cashback

Lo shopping natalizio non è mai stato così caro. Eppure è difficile rinunciarci, anche solo per il classico “pensierino” da posare sotto l’albero. Tra un rincaro e l’altro, però, c’è un trucchetto che può aiutarti a risparmiare diversi euro. Anzi, a riceverli indietro: parliamo del cashback, ovvero un servizio che all’acquisto di determinati prodotti “restituisce” una piccola percentuale di spesa, permettendo all’utente finale di risparmiare. Un piccolo “incentivo” finanziario, in poche parole, sfruttato dai commercianti per promuovere i propri prodotti e servizi.

Una delle piattaforme che offrono di più tra quelle in circolazione è Woolsocks: si tratta di una comoda applicazione che raccoglie oltre 35 mila negozi partner e che permette di ricevere fino al 35% di cashback. Ecco come funziona.

Come funziona il cashback di Woolsocks per risparmiare a Natale

Solitamente il cashback è un servizio offerto da banche o aziende fintech nei confronti dei propri clienti. Esistono, tuttavia, alcune piattaforme specializzate proprio nell’erogazione di cashback. Woolsocks, sicuramente, è tra quelle che offrono il più ampio ventaglio di opportunità: oltre 35 mila negozi partner e una vasta gamma di premi cashback, senza commissioni né spese nascoste.

Tutto ciò che dovrai fare è installare l’applicazione ( puoi farlo cliccando qui), registrarsi e cominciare ad acquistare. La percentuale massima ottenibile attraverso l’utilizzo di Woolsocks è del 35% della spesa complessiva. In più, su alcuni marchi specifici, viene applicata una ricompensa aggiuntiva fino al 4%. Un ottimo modo per acquistare i migliori regali di Natale, risparmiando al tempo stesso.

Woolsocks non è, però, una piattaforma fine al solo cashback. Anzi, include alcune interessanti funzioni che la rendono una vera e propria applicazione di gestione del denaro: puoi monitorare i tuoi conti correnti, cancellare gli abbonamenti dimenticati con un solo clic e donare alle cause che più ti stanno a cuore. Il vantaggio principale? Woolsocks è gratuita: scarica l’applicazione sul tuo smartphone cliccando qui per iniziare subito a risparmiare.

