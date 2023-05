Il tuo router è pericoloso: con un malware possono usarlo per spiarti

Secondo una ricerca a dir poco inquietante portata avanti da Check Point Research, online si sta diffondendo un particolare tipo di firmware per router malevolo.

Senza le adeguate precauzioni, questo sembra essere in grado di “imitare” tutti i principali prodotti dei più grandi brand del settore, spacciandosi per un comune aggiornamento.

In realtà, si tratta di una vera e propria backdoor, che consente agli aggressori di interagire attraverso il router, trasferendo file ed eseguendo comandi da remoto.

Check Point Research, dopo aver scavato più a fondo, ha fatto risalire questo progetto alla crew nota come Mustang Panda, un nome ben noto agli esperti di sicurezza informatica.

Router a rischio: ecco una backdoor che sta mettendo a rischio questi prodotti

Quando si parla di questi attacchi, va inoltre sempre tenuto conto che i router Wi-Fi sono solo la “porta” utilizzata dai criminali informatici.

Una volta ottenuto l’accesso, infatti, questi si concentrano sui dispositivi collegati allo stesso, installando software malevolo e agendo in totale libertà. In questo contesto, dunque, è bene fare attenzione ai firmware: questi devono sempre e comunque provenire da una fonte ufficiale per evitare qualunque tipo di rischio.

Ovviamente, poi, avere installato e funzionante un antivirus affidabile offre ancora più garanzie. Sotto questo punto di vista, Kaspersky Premium è uno dei nomi più apprezzati in rete.

Stiamo parlando di un antivirus affidabile, capace di rilevare e bloccare la maggior parte di minacce presenti sul Web.

A questo, pienamente funzionante in diversi ambienti (Windows, macOS, Android e iOS) si aggiungono anche altri strumenti più verticali. La pratica VPN, così come il sistema di protezione di identità e l’assistenza tecnica di prim’ordine, sono altri vantaggi legati a questa suite di sicurezza.

E per quanto riguarda il prezzo?

Kaspersky Premium, in questo preciso momento, risulta essere in promozione.

Ciò si traduce in uno sconto del 44% rispetto al prezzo di listino: di fatto è possibile ottenere tutta la sua protezione per soli 31,99 euro.

